Елена Ксенофонтова готова стать молодой бабушкой

Заслуженная артистка РФ Елена Ксенофонтова в свои 53 года готова стать молодой бабушкой. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере второй части фильма «Царевна-лягушка».

«Легко! В перспективе, но легко! Не сказать, что я прям сильно жду этого, но я к этому готова», — говорит актриса, отвечая на вопрос журналиста о готовности нянчить внуков.

Ксенофонтова добавила, что желает своему сыну встретить такую девушку, которая будет его любить и принимать таким, какой он есть.

Сына актрисы зовут Тимофей, и ему 12 марта исполнилось 23 года. Он учится на кинопродюсера и о браке пока не говорит. В 2020 году Ксенофонтова рассказала в эфире телепередачи, что у ее сына расстройство аутистического спектра (РАС). Тимофей является сыном продюсера Ильи Неретина, ради которого актриса развелась со своим первым мужем Игорем Липатовым. Однако отношения пары быстро завершились.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.