«Наследие надо сохранять»: Дима Билан рассказал о семейных традициях

Билан: Планирую перенимать технологии выращивания сельскохозяйственных культур

Заслуженный артист России Дима Билан планирует перенимать опыт у родителей, передавать семейные традиции и сохранять наследие. Об этом сам певец рассказал на пресс-завтраке премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» в беседе с 5-tv.ru

«Наследие надо как бы сохранять, чтобы потом передавать, потому что это важно. Потрясающие люди — знают, какие травы собирать. То есть это люди‑находки, на самом деле», — отметил Билан.

Исполнитель подчеркнул, что весной начнет практическое освоение аграрных навыков. Он уточнил, что уже принимал участие в сборе урожая на полях: персиков, абрикосов и других плодов.

На пресс-завтраке Билан появился в ярком образе: молочный кожаный пиджак и казаки, которые он приобрел более 20 лет назад, стали акцентом его наряда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Дима Билан приобрел новый дом для творческого вдохновения. По словам певца, он не любит современные здания в стиле хай‑тек и минимализм и устал от «ровной квадратуры». Поэтому он выбрал жилье, в котором нет ни одного прямого угла. Билан также отметил, что для покупки дома ему пришлось оформить ипотеку.

