«Наследие надо сохранять»: Дима Билан рассказал о семейных традициях

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 51 0

Певец подчеркнул как важно перенимать опыт родителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Билан: Планирую перенимать технологии выращивания сельскохозяйственных культур

Заслуженный артист России Дима Билан планирует перенимать опыт у родителей, передавать семейные традиции и сохранять наследие. Об этом сам певец рассказал на пресс-завтраке премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» в беседе с 5-tv.ru

«Наследие надо как бы сохранять, чтобы потом передавать, потому что это важно. Потрясающие люди — знают, какие травы собирать. То есть это люди‑находки, на самом деле», — отметил Билан.

Исполнитель подчеркнул, что весной начнет практическое освоение аграрных навыков. Он уточнил, что уже принимал участие в сборе урожая на полях: персиков, абрикосов и других плодов.

На пресс-завтраке Билан появился в ярком образе: молочный кожаный пиджак и казаки, которые он приобрел более 20 лет назад, стали акцентом его наряда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Дима Билан приобрел новый дом для творческого вдохновения. По словам певца, он не любит современные здания в стиле хай‑тек и минимализм и устал от «ровной квадратуры». Поэтому он выбрал жилье, в котором нет ни одного прямого угла. Билан также отметил, что для покупки дома ему пришлось оформить ипотеку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.91
0.86 93.16
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
«Начали со сцены»: В ДНР преобразили республиканский академический театр кукол
22:41
«Сталкивали лбами»: Билан рассказал о соперничестве с Киркоровым
22:30
Не ради красоты: зачем на дне винной бутылки делают «ямку»
22:22
Бродит и гниет: с каким продуктом гречка опасна для человека
22:21
Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни
22:10
Любовный треугольник: астраханец убил жену и напал на ее нового избранника

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео