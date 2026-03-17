Зеленский опоздал на встречу с премьером Великобритании

Дарья Корзина
Глава Украины встретился с Киром Стармером на Даунинг-стрит после задержки в четверть часа.

Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

Президент Украины Владимир Зеленский на 15 минут опоздал на встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в этот же день Зеленский прибыл в Лондон для серии переговоров. Встречи включают переговоры с премьер-министром, королем Карлом III в Букингемском дворце и генсеком НАТО Марком Рютте, а также выступление в британском парламенте. По прибытии его встретили украинский посол в Великобритании Валерий Залужный и пилот самолета.

Назначенная на 14:30 (17:30 мск) встреча на Даунинг-стрит началась в 14:45, когда Зеленский прибыл на место. Ранее в канцелярии премьера присутствовали министр обороны Великобритании Джон Хили, первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица, заместитель главы офиса Павел Палиса и пресс-секретарь Сергей Никифоров.

При встрече Стармер лично вышел навстречу президенту Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце декабря Зеленский сообщил о недомогании после встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.

0:22
«Поняла, кто они на самом деле»: Лариса Долина после скандала рассказала об «истинных лицах людей»
0:20
Директора школы завалило камнями на «дороге смерти» в Дагестане
0:15
Гибель лидера ополчения «Басидж» подтвердили в Иране
0:07
«Он долго болел»: стала известна причина смерти Дмитрия Твердохлебова
23:59
Смерти подобно: Европа отчаянно ищет альтернативные источники топлива
23:45
Трамп призвал расследовать расходование Украиной направленных США средств

Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов
«Невосполнимая утрата»: в Звенигороде нашли тело пропавшей девочки
Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео