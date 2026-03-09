Более 52 тысяч московских школьников углубленно изучают математику

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

К программе присоединились почти все школы Москвы.

Математическая вертикаль в московской школе — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин рассказал о реализации проекта «Математическая вертикаль»

В созданных по программе «Математическая вертикаль» классах сегодня учатся свыше 52 тысяч школьников Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере MAX.

Он отметил, что за время существования проекта число участников проекта выросло в пять раз — в основном это учащиеся седьмых-девятых классов, которые осваивают углубленный курс математики: изучают алгебру, геометрию, теорию вероятности и статистику, а также посещают кружки и мастер-классы, созданные ведущими вузами и компаниями.

«Большинство выпускников программы для дальнейшего обучения выбирают один из предпрофессиональных классов — инженерный, ИТ или предпринимательский. Ребята занимаются профильными предметами, проходят спецкурсы по выбранной профессии и готовятся к поступлению в университеты», — добавил Собянин.

Занятия ведут преподаватели, которые прошли специальную подготовку и общегородское тестирование. Партнерами программы стали 13 ведущих университетов страны.

Проект «Математическая вертикаль» появился в 2018 году. К нему присоединились свыше 90% столичных школ. Программа направлена на поддержку учеников, которые хотят получить образование в этой сфере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Неочевидные причины: почему может тошнить по утрам
18:28
Важно защититься: политолог предположил, как Иран смог бы победить США и Израиль
18:15
От акул до креветок-богомолов: как выжить при встрече с морским хищником
18:14
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
17:55
Еще один ГОСТ: в России ужесточатся требования к энергетикам с 2027 года
17:35
«Уничтожить способность запускать ракеты»: Рубио о миссии США в Иране

Сейчас читают

«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце
Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить