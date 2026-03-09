Более 52 тысяч московских школьников углубленно изучают математику

Собянин рассказал о реализации проекта «Математическая вертикаль»

В созданных по программе «Математическая вертикаль» классах сегодня учатся свыше 52 тысяч школьников Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере MAX.

Он отметил, что за время существования проекта число участников проекта выросло в пять раз — в основном это учащиеся седьмых-девятых классов, которые осваивают углубленный курс математики: изучают алгебру, геометрию, теорию вероятности и статистику, а также посещают кружки и мастер-классы, созданные ведущими вузами и компаниями.

«Большинство выпускников программы для дальнейшего обучения выбирают один из предпрофессиональных классов — инженерный, ИТ или предпринимательский. Ребята занимаются профильными предметами, проходят спецкурсы по выбранной профессии и готовятся к поступлению в университеты», — добавил Собянин.

Занятия ведут преподаватели, которые прошли специальную подготовку и общегородское тестирование. Партнерами программы стали 13 ведущих университетов страны.

Проект «Математическая вертикаль» появился в 2018 году. К нему присоединились свыше 90% столичных школ. Программа направлена на поддержку учеников, которые хотят получить образование в этой сфере.

