До 20% ДТП — мошеннические? В Петербурге накрыли банду автоподставщиков

Не исключено, что помогали им «свои» люди.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Группу автоподставщиков задержали в Петербурге. Инсценируя ДТП, злоумышленники похитили несколько миллионов рублей. В преступных схемах участвовали как минимум десять человек. Не исключено, что помогали им «свои» люди в страховых компаниях. Криминальный клубок распутал корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Правоохранители укладывают подозреваемых лицом в пол. На кадрах — предполагаемые участники организованной группы автоподставщиков.

— «Понимаешь, почему пришли?

— Нет.

— Вообще понимания нет?»

По версии следствия, с 2023 года они превратили дороги Петербурга в площадку для постановочных аварий. Злоумышленники провоцировали столкновения, оформляли их как реальные и обращались в страховые компании за выплатами по ОСАГО.

— «Ребят, что случилось?»

А случилось то, что следствие уже установило как минимум шесть эпизодов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

«Существуют люди, которые думают, что они сначала обманут сотрудников полиции, оформляющих ДТП, потом обманут отдел выплат страховой компании и потом еще и от безопасников уйдут. На самом деле нет, служба безопасности страховых компаний работает в этом плане достаточно эффективно», — рассказывает руководитель юридического бюро, специалист по страховому праву Алексей Кузнецов.

Подобные истории в Петербурге уже были. Весной полицейские задержали организаторов схемы с выплатами на сумму свыше восьми миллионов рублей. Тогда использовали подержанные премиальные автомобили и одну и ту же «Газель», которая таранила машины по заранее выбранному сценарию. А вот в новой истории, считают эксперты, не исключен и внутренний сговор.

«Если раньше условно разводили и обманывали людей, наоборот, минуя страховую компанию, вымыгая у них деньги, фальсифицируя аварию, то здесь именно в сговоре, возможно, с кем-то из страховых компаний происходит этот вид преступного мошенничества», — объясняет вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Сейчас часть задержанных отправлена под подписку о невыезде, а остальным избирается мера пресечения. За прошлый год в стране произошло почти 130 тысяч ДТП, и часть из них может быть вовсе не случайной. По оценкам страховщиков, до 20% таких аварий носят признаки мошенничества.

