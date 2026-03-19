«Буратино» показали в Минске в рамках фестиваля российского кино

Эфирная новость 34 0

Новая версия сказки собрала в России около двух с половиной миллиардов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Наш «Буратино» прославился за пределами России. Созданный при поддержке Национальной Медиа Группы фильм впервые показали в Минске в рамках фестиваля российского кино. Еще во время съемок создатели картины обещали, что зрители увидят не ремейк знаменитого советского фильма. Режиссер Игорь Волошин сделал что-то свое. Лента раскрывает темы одиночества, непохожести и проблем, с которыми встречается человек на этапе взросления.

«Это как „Гамлет“. Я так подходил, которого вскрываешь только своими золотыми ключиками. Зритель может увидеть историю марионетки. Историю куклы в кадре, кино. Не ребенка в гриме и костюме, не мальчика в пластическом гриме в виде спецэффектов, а это деревянная кукла. Это, конечно же, очень большое, дерзкое достижение», — рассказал кинорежиссер Игорь Волошин.

В России в широкий прокат картина вышла в первый день нового года — спустя полвека после премьеры телефильма «Приключения Буратино». Новая версия собрала около двух с половиной миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем стоил сам фильм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
