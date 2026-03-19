Полуголый мужчина исполнил откровенный танец на крыше машины и попал в аварию

Диана Кулманакова
За рискованный перфоманс пассажир может расплатиться жизнью.

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

В Техасе мужчина танцевал на крыше автомобиля во время движения. После перфоманса он попал в аварию и получил тяжелые травмы. Об этом сообщило News Radio.

Инцидент произошел на шоссе неподалеку от города Порт-Аранзас. По данным полиции, 22-летний пассажир Jeep Wrangler выбрался через люк на крышу и начал исполнять откровенный танец прямо во время поездки.

В этот момент внедорожник на скорости столкнулся с автомобилем марки Tesla. Из-за этого полураздетый молодой человек вылетел на проезжую часть.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь, оценивая его состояние как крайне тяжелое.

Согласно информации Техасского департамента общественной безопасности, еще одного участника столкновения госпитализирован с серьезными травмами головы.

На кадрах с места происшествия, которые быстро распространились в социальных сетях, видно, как медики оказывали помощь раненым на асфальте. В это время рядом с разбитыми машинами стояли молодые люди в купальных костюмах.

Очевидцы успели снять на видео момент, предшествующий катастрофе, где четко видно опасное поведение пассажира на крыше движущегося авто.

Правоохранительные органы задержали водителя джипа, которым оказался 24-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Результаты тестов на содержание алкоголя в крови показали значения 0,14 промилле. Это существенно превышает установленный в штате Техас легальный предел в 0,08.

В настоящее время водитель находится под стражей. Суд установил для него залог в десять тысяч долларов.

Местные власти выразили серьезную обеспокоенность по поводу безопасности на дорогах в период массовых гуляний молодежи, призывая туристов к благоразумию.

