В Минпросвещения рассказали о планах увеличить число детей на продленке

Глава ведомства отметил, что группы продленного дня — не просто форма присмотра за школьниками, а среда для полноценного образования и воспитания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Доля учеников начальных классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на сайте ведомства.
«Доля учеников первых-четвертых классов, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят», — сказал Кравцов.
Министр уточнил, что ГПД — это не просто форма присмотра за детьми, а среда для полноценного образования и воспитания. Тот факт, что количество детей на продленке стабильно растет, демонстрирует востребованность такой организации внеурочного времени.
В начале учебного 2024 года группами продленного дня было охвачено 16,48% детей. При этом общее количество продленок в России превышает 49 тысяч человек.
42%
