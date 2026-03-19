В Минпросвещения рассказали о планах увеличить число детей на продленке

Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Глава ведомства отметил, что группы продленного дня — не просто форма присмотра за школьниками, а среда для полноценного образования и воспитания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Доля учеников начальных классов, посещающих группы продленного дня (ГПД), к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Доля учеников первых-четвертых классов, посещающих группы продленного дня, к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят», — сказал Кравцов.

Министр уточнил, что ГПД — это не просто форма присмотра за детьми, а среда для полноценного образования и воспитания. Тот факт, что количество детей на продленке стабильно растет, демонстрирует востребованность такой организации внеурочного времени.

В начале учебного 2024 года группами продленного дня было охвачено 16,48% детей. При этом общее количество продленок в России превышает 49 тысяч человек.

