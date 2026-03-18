Бонусы за прописку: где школьники получают преимущества при поступлении в вузы

Бонусом при поступлении в вуз теперь может стать место проживания. В разных регионах действуют особые системы, которые упрощают прием в институт. При этом количество программ и направления зависят от субъекта. Где-то их много, а где-то нет совсем. Однако с такой системой согласны далеко не все. Кто-то считает их социальным лифтом, кто-то — несправедливостью. Во всем разбиралась корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Даже один добавленный балл к ЕГЭ иногда решает судьбу: разделяет бюджет и платное отделение, вуз мечты и «запасной аэродром». Что уж говорить о нескольких! Дополнительные коэффициенты — настоящая подстраховка для будущих студентов.

Такой значок — за выполнение норм ГТО — вузы готовы оценить от одного до десяти баллов. Каждый институт самостоятельно определяет, какие личные достижения будут поощрены. Чаще всего абитуриентам дополнительные баллы дают за спортивные успехи, золотые медали, победы в олимпиадах и волонтерскую деятельность.

Эти возможности увеличить свой суммарный балл есть у всех российских школьников. А в последние годы в этом уравнении появилась новая переменная под названием «региональные бонусы».

Это — волгоградское отделение центра военно-спортивной подготовки «ВОИН». Всего по стране таких 21. Здесь курсанты осваивают огневую, инженерную, тактическую подготовки, учатся организовывать связь и оказывать первую помощь.

«Я научился оказывать первую помощь. Я считаю, что смогу в гражданской жизни помочь любому прохожему. Это очень приятный бонус. Я надеюсь, что смогу использовать его при поступлении и опробовать себя в учебе», — рассказывает курсант центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» Андрей Кошелев.

Этот центр дает подрастающему поколению не только военно-прикладные навыки, но и дополнительные баллы при поступлении. Сертификат о прохождении курсов считают за те самые личные достижения в 34-х вузах России. Например, на Камчатке курсантам начисляют максимальные десять баллов, в Белгородской области — до пяти, в РУДН готовы дать три балла.

«Благодаря этому курсанты Центра „Воин“ могут получить не только полезные базовые навыки в области начальной подготовки, но и дополнительные возможности в построении карьеры и обучения. И это является настоящим социальным лифтом для наших выпускников», — отметил директор центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» Дмитрий Шевченко.

Есть и другой лифт — технологический. Например, в Челябинске школьники получают дополнительные баллы за проект «Техно-ГТО». Ученикам предстоит выбрать пять из 13 дисциплин: от кибербезопасности до работы с беспилотниками.

«Набираешь 70 баллов, твоя сдача является успешной. Выбираешь еще пять нормативов, которые тебя заинтересуют. Таким образом, ты допускаешься до очного этапа. Как раз-таки на очном этапе мы уже сдаем как минимум два норматива, чтобы получить золотой значок», — объясняет региональный координатор очной площадки «ТЕХНО ГТО» Милена Шайбакова.

Но как быть тем, кому в будущей профессии информатика не пригодится? Или тем, кто воспользоваться этим самым «социальным лифтом» не может? Получается, что шансы абитуриента на успешное поступление сегодня определяются не только его знаниями, но и географией.

«Все это зависит действительно от региона. Потому что где-то есть нехватка определенного рода профессий, где-то другого рода профессий, и уже от этого отталкиваются эти учебные заведения. В любом регионе определенные высшие учебные заведения, допустим, колледжи, если это конкурс портфолио достижений, они вправе устанавливать свои границы, свои пороги баллов. В зависимости от профилизации», — отметил учитель математики г. Батайска Вячеслав Ленивов.

В приказе Минобразования учету индивидуальных достижений посвящена отдельная глава. В ней десять пунктов, опираясь на которые вузы и принимают решения о начислении дополнительных баллов.

«Индивидуальные достижения в университете подобраны таким образом, что у школьника из любого региона есть возможность принять участие в олимпиаде, в конкурсе, в конференции, добиться каких-то результатов и тем самым получить дополнительные баллы», — говорит заместитель ответственного секретаря приемной комиссии НИТУ МИСИС Наталья Седых.

Но родители выпускников уверены: формально равные возможности на деле оборачиваются несправедливостью.

«Я считаю, что все регионы, они должны быть равны в своих возможностях. У нас в нашем регионе не так много программ, но у нас тоже очень много хорошей, умной молодежи, которые тоже могли бы получить дополнительные баллы», — заметила мама девятиклассника Олеся Кукарева.

И пока военно-патриотические и технологические бонусы остаются локальными историями, вопрос равных условий при поступлении в вузы будет висеть в воздухе. Ведь для кого-то несколько, иногда решающих, баллов — это результат упорной учебы, а для кого-то — счастливый билет, выданный по месту прописки.

