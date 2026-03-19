Криминальный подиум: в Москве накрыли фейковое модельное агентство

Элина Битюцкая
Дельцы создали фиктивную «академию» и обещали начинающим манекенщикам успешную карьеру после обучения.

В Москве мошенники обманули более 100 человек, предлагая фейковую работу в модельном агентстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники создали фиктивную «академию» и обещали начинающим манекенщикам успешную карьеру после обучения.

«Для начала требовалось произвести оплату обучения, после чего, по словам аферистов, появлялась возможность заключить трудовой договор с модельным агентством», — рассказала Волк.

Полученные средства мошенники использовали по своему усмотрению. Предварительный ущерб от действий преступников превысил 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, личности аферистов устанавливаются.

Это не первый случай крупного мошенничества в индустрии. Ранее в Петербурге задержали организаторов аналогичной схемы, которые выманили у желающих стать моделями более 15 миллионов рублей, обещая трудоустройство в ведущих мировых агентствах.

Правоохранители призвали граждан быть бдительными и проверять документы компаний, предлагающих платные услуги по трудоустройству.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники начали обманывать россиян на фоне нестабильного интернета.

