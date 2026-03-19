Собянин: новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы

Александра Якимчук
Время в пути между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк сократиться.

Новые дороги на западе Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Запад и северо-запад Москвы свяжут новые дороги. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«Всего построим и реконструируем 1,7 километра дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. Работы планируем завершить уже в этом году», — проинформировал глава города.

Кроме того, после открытия новых дорог скорректируется движение общественного транспорта и появится беспересадочный маршрут от Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева до района Филевский Парк, станции метро «Мневники» и «Шелепиха», Большой кольцевой линией, Московского центрального кольца, городского вокзала Москва-Сити и перспективной Рублево-Архангельской линией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве начинается масштабное обновление десяти станций на Ярославском и Павелецком направлениях Московской железной дороги. В 2026 и 2027 годах ни будут реконструированы по единому городскому стандарту.

