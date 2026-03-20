Кремы или инъекции? Какие пептиды безопасны, а какие могут вызвать рак

|
Светлана Стофорандова
Дерматолог советует перед приемом препаратов с этим компонентом обратиться к врачу.

Может ли крем с пептидами вызвать рак

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Косметолог Егорова: кремы с пептидами абсолютно безопасны для здоровья

Вопрос безопасности пептидов, популярных сегодня веществ для омоложения и похудения, вызывает споры среди специалистов. Многие считают, что они могут спровоцировать рак. Косметолог и дерматолог Татьяна Егорова в беседе с НСН объяснила, в каких случаях эти препараты могут быть опасны, а когда их можно использовать без страха.

По словам специалиста, пептиды, которые входят в состав кремов и сывороток, абсолютно безопасны. Это цепочки аминокислот, способствующие активному обновлению кожи. При местном применении они не агрессивны.

Совсем иначе обстоит дело с пептидами в форме таблеток или инъекций. Сейчас их используют повсеместно: для улучшения работы сосудов, мозга и даже для экстремального похудения. Несмотря на то, что многие из них имеют лицензии и продаются в аптеках, использовать их бесконтрольно врач не рекомендует.

«Конечно, к инъекциям и пептидам в таблетках нужно обращаться под контролем знающего врача. Они очень мощные», — заявила эксперт.

Татьяна Егорова также подчеркнула, что в современном мире слишком много факторов, способных вызвать рак: от электромагнитного излучения телефонов до наушников. Поэтому винить исключительно пептиды в развитии болезней было бы неправильно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что капуста полезна для кожи благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Врач-дерматолог Марият Мухина рекомендует использовать пюре или сок из этого овоща для ухода за проблемными участками и осветления пигментных пятен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
