Засада во дворе: в Воронежской области зверски убили мать четверых детей

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Подозреваемый тщательно готовился к нападению и пытался скрыться.

Кто и где убил мать четверых детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В Воронежской области зверски убили мать четверых детей

В Воронежской области расследуют жестокое убийство женщины, воспитывавшей четверых детей. По данным источника «Российской газеты» в правоохранительных органах, трагедия произошла в поселке Хохольский, где на местную жительницу напали прямо у ее дома.

Следствие установило, что 38-летний мужчина заранее подготовился к преступлению. Он вооружился ножом, надел перчатки и шапку с прорезями для глаз, после чего незаконно проник на территорию домовладения своей 42-летней знакомой на улице Мира.

Во дворе злоумышленник атаковал женщину: сначала нанес ей ножевые ранения в область живота, а затем несколько раз ударил камнем по голове. Решив, что жертва уже не подает признаков жизни, он поспешил скрыться.

Тяжело раненую хозяйку дома обнаружила родственница. Она вызвала скорую помощь, однако спасти женщину медикам не удалось — от полученных травм она скончалась в больнице.

После сообщения о преступлении на месте работали следователи и криминалисты. Они изъяли вещественные доказательства, в том числе предполагаемые орудия нападения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов нашли одежду подозреваемого, его маску и перчатки. Личность мужчины и маршрут его передвижения удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали у него дома при силовой поддержке Росгвардии. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Временно исполняющий обязанности руководителя Хохольского межрайонного следственного отдела СК России Шамиль Джамалов сообщил, что по делу продолжается комплекс следственных действий. Они направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

