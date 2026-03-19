«Не верится»: актер Владимир Канухин рассказал о новой любви

Актер Канухин: Ханты-Мансийск удивляет разнообразием для туристов

Любовь может вспыхнуть и к небольшому российскому городу, если поближе познакомиться с его культурой и особенностями. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал актер Владимир Канухин на показе House of Leo «INDULGENCE» (осень-зима 2026) в рамках Недели моды в Москве.

Актер Владимир Канухин поделился впечатлениями от поездки в Ханты-Мансийск. Он отметил, что небольшой по размеру город способен предложить туристам больше, чем многие мегаполисы.

По словам артиста, его удивило разнообразие доступных развлечений и уровень развития туристической инфраструктуры. Он обратил внимание на высокий уровень рыбалки, возможность катания на северных оленях и хаски, а также гастрономические особенности региона.

«Не верится, что в таком маленьком небольшом городке столько возможностей, то есть рыболовная — там рыбалка на высшем уровне, катание на северных оленях. <…> Хаски они разводят и катают людей по всей округе», — отметил он.

Канухин подчеркнул, что в городе активно развиваются направления, связанные с природным туризмом и локальной кухней. Он также отметил, что местная дичь отличается высоким качеством, а индустрия гостеприимства постепенно расширяет свои предложения.

«У них невероятно вкусная дичь. То есть они тоже в этом плане отходничество начинают тоже невероятно развивать. Очень много всего», — пояснил артист.

