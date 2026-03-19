«Испанский стыд»: Ольга Парфенюк в слезах ответила на оскорбления Анны Асти

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Несмотря на конфликт, блогер все равно надеется, что им удастся наладить отношения.

Почему Anna Asti оскорбила Ольгу Парфенюк

Комик и блогер Ольга Парфенюк призналась, что была шокирована резкими оскорблениями со стороны певицы Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба. — Прим. ред.). О причинах громкого скандала она рассказала в интервью журналисту Лауре Джугелии на YouTube-шоу «Надо обсудить».

Разногласия между артистками начались после того, как Парфенюк в одном из шоу раскритиковала концерт Asti. Ольга отметила нехватку драйва и странный контраст между дерзкими песнями и спокойными речами певицы. Ответ не заставил себя ждать. Уже на следующем выступлении Asti в резкой форме ответила «какой-то девочке из интернета», назвав слова комика глупостью, а ее саму — «дурой».

Для Парфенюк, которая много лет была поклонницей творчества Asti, это стало ударом. По словам комика, ей было обидно, что кумир решил перейти на личности.

«То есть для меня это какой-то небожитель, который вдруг увидел меня и почему-то прокомментировал на концерте. Я испытала испанский стыд, не то что от нее, а от ситуации, которая происходит», — сказала Ольга.

Парфенюк призналась, что даже не смогла досмотреть ролик с ответом певицы до конца и расплакалась, вспоминая об этом инциденте.

Комик также подробно объяснила, почему ей не понравилось выступление. По ее словам, в зале было слишком тесно и душно. Из-за этого среди зрительниц вспыхнула драка, девушки вцепились друг другу в волосы прямо у нее на глазах. В это время певица вела со сцены умиротворенные диалоги о душе, что создало у Ольги «жесткий резонанс» с происходящим хаосом.

Несмотря на публичную ссору, Парфенюк надеется, что в будущем им с Anna Asti все же удастся найти общий язык.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Anna Asti подала иск против актера Стаса Ярушина за исполнение в его шоу трека певицы на татарском языке. По словам артиста, до этой ситуации у них были хорошие отношения, и он уважал ее.

