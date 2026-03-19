До 20 лет тюрьмы грозит подозреваемому в подрыве банкомата в Москве

У банкомата на улице Менжинского в Москве, где 15-летний подросток подорвал банкомат, работают взрывотехники. Территория оцеплена. Кадрами с места событий поделился корреспондент 5-tv.ru Игорь Балдин.

По предварительной информации, молодой человек действовал по указанию украинских кураторов. Он облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, однако во время взрыва пострадал сам исполнитель. Сейчас он находится в больнице с осколочным ранением и ожогами головы.

«За такое подозреваемому может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы», — отметил Игорь Балдин.

После взрыва банкомата в Москве организована доследственная проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковном Путилкове 16-летний подросток подорвал отделение банка. Злоумышленника задержали очевидцы прямо на месте преступления.

Следователи выяснили, что юноша действовал под руководством телефонных мошенников. Следуя указаниям кураторов, парень принес в зону самообслуживания канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкоматы и поджег их. В результате были повреждены несколько банкоматов, а также остекление и входная группа отделения.

