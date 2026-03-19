«Чрезвычайная ситуация»: актера Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Анастасия Антоненко
Фото: Mary Evans/AF Archive/Cbs, Rights Managed/ТАСС

Американского актера Чака Норриса госпитализировали на Гавайях. Об этом сообщило интернет-издание TMZ.

По данным портала, ему потребовалась неотложная медицинская помощь из-за «чрезвычайной ситуации». Актера доставили в больницу на острове Кауаи. Источники издания отметили, что незадолго до ухудшения состояния, у Норриса была тренировка, во время которой он разговаривал по телефону с другом и шутил.

При этом детали произошедшего неизвестны. По словам собеседника TMZ, актер находится в «хорошем настроении».

Чаку Норрису 10 марта исполнилось 86 лет. В тот день он опубликовал в социальных сетях видео тренировки по боксу.

«Я не старею. Я совершенствуюсь. Сегодня мне 86!» — писал звезда боевиков.

По словам актера, он рад своему возрасту и чувствует себя молодым.

Всемирную известность Чаку Норрису принесла роль Корделла Уокера в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Также на его счету такие работы, как «Одинокий волк Маккуэйд» и «Вторжение в США».

В конце 1960-х годов актер разработал и запатентовал собственный боевой стиль, который назвал «чункундо». Он представляет собой смесь карате, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу. Позже, в 2015 году, эту технику переименовали в «систему Чака Норриса».

В феврале стало известно об успешной выписке из больницы после перелома ноги актрисы Нелли Уваровой. Несчастный случай произошел, когда звезда «Не родись красивой» была на катке в «Лужниках». В какой-то момент Уварова потеряла равновесие и крайне неудачно упала, повредив конечность.

