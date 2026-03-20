Чтобы был богатый урожай: как правильно сеять лук весной

Садовод Самойлова: сухие семена лука лучше замачивать перед посевом

Весна — прекрасное время для посадки лука. Огородники подготавливают открытый грунт, выбирают сорта и сеют первые семена. О том, как правильно замачивать семена, подготовить почву к посеву и высаживать семена на грядку, объяснила изданию URA.RU садовод с 30-летним стажем, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

Замачивание с нюансом

По словам эксперта, семена у лука всегда очень сухие. Чтобы ускорить его прорастание, нужно замочить семена в небольшом количестве горячей воды на два-три часа. При этом важно помнить, что заливать лучше не кипятком, а подождать после кипения десять минут.

Какой контейнер выбрать

Для пересадки лука достаточно будет пластикового контейнера, при этом не обязательно он должен быть высоким. Поскольку корневая система лука мочковатая, а не стержневая, как у морковки, ему подойдет практически любая тара.

Какой дренаж нужен для посева лука

По словам Светланы Самойловой, яичная скорлупа станет идеально подойдет в качестве дренажного слоя при посеве семян лука. Также в контейнере можно сделать дренажные отверстия, если существует риск чрезмерного полива.

Как правильно подготовить почву к посеву семян лука

Эксперт посоветовала вносить как можно больше золы и компоста, а гумус (при его наличии) добавить в субстрат. Благодаря таким «добавкам» лук вырастет крупным.

«Я не поливаю почву в емкостях, а замачиваю семена в воде и затем просто выливаю их вместе с водой на поверхность», — добавила профессиональный садовод.

Самойлова подчеркнула, что посевы необходимо засыпать сверху почвой толщиной около одного сантиметра. После этого почву нужно прижать и припудрить золой. Поливать не нужно. Емкости с семенами следует поместить в самое теплое место до появления первых ростков. Как только они появятся, контейнеры нужно будет сразу же переставить под лампы.

Посадка семян лука на грядку

Как правило, высадка семян в открытый грунт проводится 20 мая, когда нет угрозы возвращения заморозков.

Перед посадкой в почву необходимо внести компост и золу, полить грядки и на две недели укрыть посевы нетканым материалом.

Ростки следует разместить в бороздах глубиной около десяти сантиметров. Первые две подкормки выполняются настоем трав, затем используют гумат калия и комплексное минеральное удобрение.

Помимо лука, посеять на рассаду в марте можно также ранние сорта перца и баклажанов, любые томаты, сельдерей, петунию, колеус, бальзамин, пеларгонию, гацанию, базилик, землянику и вилоу.

