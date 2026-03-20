«Алиментарный путь»: энцефалитом можно заразиться не только через укус клеща

РИА Новости: энцефалитом можно заразиться не только через укус клеща

Энцефалитом можно заразиться не только через укус клеща. Об этом РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

Она отметила, что ведущий механизм передачи этой инфекции — присасывание клещей, зараженных энцефалитом. Но это не единственный способ попадания возбудителя этой болезни в тело человека.

«Возможен и алиментарный (заражение через питание. — Прим. ред.) путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — уточнила эксперт.

Кроме того, можно заразиться энцефалитом, если раздавить клеща-переносчика этой инфекции или расчесать укус. В этом случае вероятность заражения зависит от количества возбудителя в этом паразите.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителей средней полосы России ждет рекордное нашествие клещей. Этому способствовала мягкая зима и большой объем снега.

