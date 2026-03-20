«Алиментарный путь»: энцефалитом можно заразиться не только через укус клеща

Александра Якимчук
В альтернативных способах попадание инфекции в организм многое зависит от количества возбудителя в самом паразите.

Энцефалитом можно заразиться не только через укус клеща. Об этом РИА Новости рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

Она отметила, что ведущий механизм передачи этой инфекции — присасывание клещей, зараженных энцефалитом. Но это не единственный способ попадания возбудителя этой болезни в тело человека.

«Возможен и алиментарный (заражение через питание. — Прим. ред.) путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку», — уточнила эксперт.

Кроме того, можно заразиться энцефалитом, если раздавить клеща-переносчика этой инфекции или расчесать укус. В этом случае вероятность заражения зависит от количества возбудителя в этом паразите.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителей средней полосы России ждет рекордное нашествие клещей. Этому способствовала мягкая зима и большой объем снега.

