Вырезала плод из утробы и утопила детей: американка жестоко убила свою подругу

Daily Mail: женщина убила беременную подругу, утопила ее детей и вырезала плод

В американском штате Иллинойс местная жительница лишила жизни свою беременную подругу и ее троих детей. Об этом сообщило Mirror.

Трагедия произошла в тихом пригороде, где злоумышленница напала на 23-летнюю приятельницу, находившуюся на седьмом месяце беременности. Женщина вспорола живот жертвы ножницами, чтобы похитить нерожденного ребенка. Позже выяснилось, что жертвами стали и остальные дети девушки: семилетний и двухлетний мальчики, а также годовалая девочка.

Преступница долгое время пыталась выдать чужого младенца за своего. В итоге малыш умер. Расследование началось после того, как женщина заявила в полицию о рождении мертвого ребенка, но отказалась от медицинского осмотра.

Тело убитой девушки было найдено со следами ужасающих повреждений. Женщина фактически истекла кровью после того, как плод был извлечен из ее утробы.

Поиски троих детей погибшей привели офицеров в дом жертвы, где их ждала страшная находка. Тела малышей, которые уже начали разлагаться, были спрятаны внутри стиральной машины и сушилки для белья. Эксперты полагают, что перед тем как спрятать тела, женщина утопила детей в ванной.

Следователи отметили исключительный цинизм преступления, так как убийца и жертва дружили с детства и называли друг друга сестрами.

Мотивы этого зверского поступка так и не были до конца установлены. Пока основной версией считается желание женщины заменить потерянного в результате выкидыша собственного ребенка.

Злоумышленница признала свою вину по всем пунктам обвинения. Суд приговорил ее к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Ее собственные дети были переданы под опеку социальных служб сразу после ареста матери.

