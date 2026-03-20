Дипломатический иммунитет: сотрудник консульства ФРГ сбил курьера в Петербурге

Александра Якимчук Эксклюзив 67 0

Водитель скрылся с места ДТП.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в момент, когда 23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман выезжал с подземной парковки. Пострадавшего курьера Никиту Зуева госпитализировали. У него сотрясение мозга и травма колена.

Правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении сотрудника консульства. Но 16 марта Хофман не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет.

В немецкой дипмиссии Петербурга он отвечает за юридическую защиту граждан Германии, находящихся в Северной столице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга иномарка выехала на тротуар, снесла дорожный знак и сбила пешеходов. Ими оказались мать с двумя дочерьми-двойняшками. В день происшествия девочкам исполнялось десять лет.

Пострадавшие были госпитализированы. Одна из именинниц находилась в тяжелом состоянии. Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением. Он получил незначительные травмы.

