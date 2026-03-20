Дипломатический иммунитет: сотрудник консульства ФРГ сбил курьера в Петербурге

Сотрудник немецкого консульства сбил курьера в Петербурге и скрылся

В Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в момент, когда 23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман выезжал с подземной парковки. Пострадавшего курьера Никиту Зуева госпитализировали. У него сотрясение мозга и травма колена.

Правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении сотрудника консульства. Но 16 марта Хофман не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет.

В немецкой дипмиссии Петербурга он отвечает за юридическую защиту граждан Германии, находящихся в Северной столице.

