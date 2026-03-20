Опубликованы первые кадры с места крушения самолета в Коломне

В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Легкомоторный самолет рухнул в заросли деревьев в Коломне

Появились первые фотографии и видео с места крушения легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. На опубликованных кадрах видно, что борт рухнул в густые заросли деревьев. 

Передняя часть самолета полностью смята, признаков пожара на месте происшествия нет. 

По предварительной информации источника 5-tv.ru, он вылетел для планового рейса с аэродрома «Торбеево-Старт» в Ступине. Самолет упал недалеко от берега Оки, в районе улицы Кирова. В результате авиакатастрофы погибли два человека. 

Что именно стало причиной падения, пока не установлено. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Орске при крушении учебного легкомоторного самолета погибли три человека. Среди них инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, а также курсанты Тимофей Курдупов 2005 года рождения и Дмитрий Седов 2004 года рождения. Самолет разбился в районе поселка Джанаталап. 

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

18:53
«Мне тут больные не нужны»: Дайнеко высказалась об отношениях бывшего мужа с дочерью
18:50
«Он мемный»: сценарист Золотарев о феномене Чака Норриса
18:35
Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые прекратил богослужение
18:31
«Пренебрежение и неуважение»: лидеры ЕС теряют терпение из-за Зеленского
18:23
Семейная тайна: родные Чака Норриса скрывают обстоятельства его смерти
18:20
Путин наградил Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сейчас читают

От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео