«Каждое слово через сердце»: Паршута растрогалась на сольном концерте в Москве

Юлия Паршута растрогалась на сольном концерте в Москве

Российская певица Юлия Паршута растрогалась на сцене во время своего сольного концерта. Видео с концерта публикует 5-tv.ru.

Во время концерта певица поблагодарила своих поклонников, которые пришли насладиться ее творчеством, и произнесла трогательный монолог о том, как важно ценить жизнь и каждое ее мгновение.

«Спасибо за вашу чуткость. Я уверена, что здесь нет ни одного человека, который не переживает всю музыку, которую я делаю, каждое слово через сердце. Вот такая она непростая. Может быть, она не для всех пока что. Она все больше. И мне очень радостно, что я вижу понимающие глаза. И знаете, только чуткое сердце может действительно эту жизнь оценить. И каждое мгновение», — сказала Юлия дрожащим голосом, едва сдерживая слезы.

Ранее в интервью корреспонденту 5-tv.ru Юлия Паршута говорила о том, что женщины с горячим сердцем не могут жить без любви. Но любовь эта не всегда концентрируется вокруг мужчины. И необязательно свободная женщина будет чувствовать себя одинокой. По мнению артистки любовь — это состояние души.

