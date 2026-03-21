В Энгельсе беспилотники ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру

Андрей Черненко

В Саратовской области произошла атака украинских беспилотников, которая повредила объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор Роман Бусаргин на своей странице в Telegram сообщил о выбитых стеклах в жилых домах Энгельса.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры. В нескольких домах в Энгельсе частично выбило стекла», — написал он.

Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом Киев применяет не только дроны, но и артиллерию и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что падение обломков украинского беспилотника привело к пожару и повреждению кровли медицинского центра в Краснодаре. Также получила повреждения линия электропередач.

