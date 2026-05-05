Глава Чувашии сообщил о погибших при массированной атаке дронов
Среди 32 пострадавших в результате налета БПЛА на Чебоксары есть один ребенок.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Массированный удар беспилотных летательных аппаратов по территории Чувашской Республики унес жизни двух человек. Об этом сообщил руководитель региона Олег Николаев в своем официальном заявлении.
В результате атаки, помимо жертв, травмы и ранения различной степени тяжести получили 32 человека. В списке пострадавших, по данным главы Чувашии, значится также один несовершеннолетний. Информация о характере повреждений и состоянии госпитализированных уточняется. На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.
Ранее 5 мая глава Чувашии сообщал о повторных ударах по региону.
«Сохраняется реальная опасность. Прошу вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб», — написал он в своем канале в МАКС.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) сообщил о погибших в результате ночной атаки на Чувашию. Власти региона могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
