Глава Чувашии сообщил о погибших при массированной атаке дронов

Массированный удар беспилотных летательных аппаратов по территории Чувашской Республики унес жизни двух человек. Об этом сообщил руководитель региона Олег Николаев в своем официальном заявлении.

В результате атаки, помимо жертв, травмы и ранения различной степени тяжести получили 32 человека. В списке пострадавших, по данным главы Чувашии, значится также один несовершеннолетний. Информация о характере повреждений и состоянии госпитализированных уточняется. На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Ранее 5 мая глава Чувашии сообщал о повторных ударах по региону.

«Сохраняется реальная опасность. Прошу вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб», — написал он в своем канале в МАКС.

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) сообщил о погибших в результате ночной атаки на Чувашию. Власти региона могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

