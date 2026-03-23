Три года в страхе: «профессиональный сосед» превратил жизнь московской семьи в ад

В Москве семья стала жертвой «профессионального соседа». На порог квартиры заявился незнакомец, заявил, что владеет долей жилья и требует предоставить ему доступ. В ход пошли не только угрозы, но даже топор и строительный лом. При этом никакой ответственности дебошир не понес. Зато уголовное дело завели на настоящего хозяина квартиры. Как так вышло? Детали запутанной истории изучил корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Каждое застолье семьи Смирновых может оказаться последним. Вот уже несколько лет из новой квартиры их пытается выселить человек, который тут никогда не жил.

«Он с топором! С топором уже вырубал мою дочку и внучку из этой квартиры», — рассказывает пострадавший.

Вот эти кадры. Мужчина, вооруженный топором и ломом, пытается выломать входную дверь. Рядом сотрудники полиции. Но дебошира никто не сдерживает.

В тот день Владислава Смирнова была дома с маленькой дочерью. Ей сложно представить, что бы произошло, если бы дверь слетела с петель.

«Самое большее, за что я беспокоюсь, — это за жизнь и здоровье своего ребенка, малолетней девочки. Я боюсь, что он действительно может пойти на убийство», — говорит Владислава Смирнова.

Все эти три года Смирновы живут как в осаде. К ним приходит чужой человек, который называет себя еще одним собственником квадратных метров. Пострадавшие уверены: в их квартиру пытается попасть «профессиональный сосед».

Эта история началась в 2023 году, когда сын Смирновых продал долю в квартире, которая находилась в хрущевке. Оценил ее в три с половиной миллиона рублей и быстро нашел покупателя. Им оказался Алексей Ивановский. Новый совладелец сразу же развернул настоящую боевую кампанию по вселению.

Тогда они еще жили в старой хрущевке. По программе реновации получили новую квартиру. По словам пострадавших, все это время Алексей Ивановский приходил к ним домой, избивал жильцов на лестничных клетках, оскорблял и унижал.

«В полицию обращалась неоднократно. Там полный беспредел, меня не слышат. То, что он меня избивает, и сняты побои были, и предоставлены в полицию были, но ни одного дела не было заведено. Ни уголовного, ни административного», — жалуется пострадавшая Мария Смирнова.

Смирновы долго терпеть не стали. Обратились в суд, чтобы выяснить — может ли Алексей Ивановский проживать в их квартире. Решение Фемиды было однозначным — заселить к семье незнакомого человека нельзя.

«Он купил долю в праве. Поэтому суд вынес решение о невселении. Потому что выделить долю в квартире для пользования невозможно», — объясняет Мария Смирнова.

Однако решение суда тоже не остановило Алексея Ивановского. Он снова пришел в квартиру к Смирновым — хотел выломать дверь. На защиту собственного жилья встал глава семейства Вадим Смирнов. Между ними завязалась драка. Пенсионер выстрелил из перцового баллончика обидчику в лицо. В итоге сейчас сам находится под следствием.

«Я приобрел себе устройство, внешне напоминающее пистолет, но это перцовый баллон. Я просто выпустил один баллон в его сторону. Это его остановило, приехала полиция. В результате было заведено уголовное дело по статье 116», — рассказывает Вадим Смирнов.

Смирновы написали кипу заявлений в полицию. Журналисты тоже направили официальный запрос стражам порядка. Удалось связаться с Алексеем Ивановским, чтобы узнать — почему он пытается всеми способами заселиться в квартиру, на порог которой ему запретили приходить в суде.

— Незаконно все это там.

— Почему незаконно?

— Потому что суд прошел без экспертизы. У меня нет жилья, у них две квартиры, у преступников. Я живу в машине.

— А вы бы не могли с нами поделиться решениями, решением суда?

— У меня нет времени, понимаете, я без выходных и отпусков, с ранениями. Служу России с детства. У меня нет времени.

Кем и где служит, Алексей Ивановский, рассказывать не стал. Лишь напомнил, что будет возвращаться в злополучную квартиру вновь и вновь. А это значит, что в этой истории пока рано ставить точку.

