«Алкоголь — это психоактивный депрессант»: почему пьяный секс не становится ярче

Рита Цветкова
Даже если выпивка не помешала половому акту, в дальнейшем она негативно скажется на качестве интимных отношений.

Чем опасен пьяный секс — мнение нарколога

Нарколог Хакимзанов: Алкоголь расслабляет, но приводит к проблемам с эрекцией

Употребление алкоголя не улучшит качество сексуальных отношений и не сделает их ярче, хотя и может создать ощущение расслабления перед актом. Об этом в интервью журналистам Lenta.ru заявил психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов.

Как отметил специалист, за смелость после рюмки придется заплатить высокую цену. На начальном этапе опьянения может возникнуть чувство легкости и раскованности. Но при этом спирт негативно влияет на мозг — подавляет проведение нервных импульсов.

«Алкоголь — это психоактивный депрессант… В результате мозг просто не может донести четкий сигнал до полового члена, из-за чего появляются проблемы с эрекцией», — сказал врач.

Хакимзанов отметил, что даже если пьяный секс состоялся, у мужчины может возникнуть новая сложность — затруднение семяизвержения из-за резкого снижения чувствительности нервных окончаний.

Кроме того, по словам нарколога, регулярное употребление горячительных напитков приводит к нарушению баланса половых гормонов — снижению уровня тестостерона и повышению уровня эстрогена. Как результат, падает либидо, ослабевает эрекция, теряет качество семенная жидкость.

«Исследования показывают, что более 50% мужчин, злоупотребляющих алкоголем, страдают от частичной или полной остановки сперматогенеза», — заключил доктор.

Ранее 5-tv.ru выяснял, способна ли страсть укреплять романтические отношения. Некоторые рассуждают так: если секс есть, в браке все в порядке. На самом же деле связь между этими сторонами любви куда более тонкая и сложная.

