«Видит все»: в чем особенность новых комплексов по борьбе с дронами «Елка»

Это тоже БПЛА, но так быстро современные беспилотники еще не летали.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Таранить вражеские коптеры нашим военным теперь помогают и новейшие комплексы «Елка», которые поступили на передовую. Искусственный интеллект и миникомпьютер в корпусе этого умного дрона максимально точно определяют цели в воздухе. Но главное преимущество — высокая скорость. Так быстро современные беспилотники еще не летали. Оружие, которое обеспечивает превосходство в воздухе, увидел военкор «Известий» Александр Сафиулин.

На фронте «новинка», наша разработка — новое средство борьбы с вражескими дронами «Елка». После столкновения беспилотник ВСУ штопором летит вниз. А здесь — взрывается в небе. А это уже другой участок фронта. И в этот раз уничтожен ударный БПЛА самолетного типа «Майя».

Пользу трудно переоценить, каждый такой удачный вылет нового приспособления — спасенные жизни. Максимальная скорость полета «Елки» — 230 километров в час, дальность захвата и поражения — до 3000 метров.

«Она видит все, что видишь ты. У нее есть две камеры», — рассказал оператор БПЛА Матвея Ряповов.

Матвей Ряповов уже освоил новое оружие. Пользоваться не сложно. Внутри — искусственный интеллект. После того как цель зафиксирована с помощью двух камер — летит самостоятельно, любые помехи — не преграда.

Хорошее дополнение ко всем остальным средствам противовоздушной обороны. Отказываться от уже проверенных ружья, пулемета или ПЗРК типа «Игла» никто не собирается. Баталии в небе с каждой неделей становятся все активнее и изощреннее. Количество вылетов также растет.

Работают бойцы отдельной роты беспилотных систем 27-й дивизии группировки «Центр». Каждый вылет приносит противнику проблемы. Камеры с высоким разрешением съемки, дальность полета фиксируют все передвижения врага.

«Сейчас мы находимся в районе работы, проводим воздушную разведку. Самое интересное, что было, это мы уничтожили колонну противника, которая выдвигалась на штурм наших позиций», — рассказал оператор БПЛА группировки «Центр» Андрей Ермаков.

А после данные передали артиллерии и расчетам ФПВ. Техника, в итоге, уничтожена, успела отступить только часть колонны.

Последние новости

5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
4:20
Немецкий суд отклонил иск о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео