«Видит все»: в чем особенность новых комплексов по борьбе с дронами «Елка»

Таранить вражеские коптеры нашим военным теперь помогают и новейшие комплексы «Елка», которые поступили на передовую. Искусственный интеллект и миникомпьютер в корпусе этого умного дрона максимально точно определяют цели в воздухе. Но главное преимущество — высокая скорость. Так быстро современные беспилотники еще не летали. Оружие, которое обеспечивает превосходство в воздухе, увидел военкор «Известий» Александр Сафиулин.

На фронте «новинка», наша разработка — новое средство борьбы с вражескими дронами «Елка». После столкновения беспилотник ВСУ штопором летит вниз. А здесь — взрывается в небе. А это уже другой участок фронта. И в этот раз уничтожен ударный БПЛА самолетного типа «Майя».

Пользу трудно переоценить, каждый такой удачный вылет нового приспособления — спасенные жизни. Максимальная скорость полета «Елки» — 230 километров в час, дальность захвата и поражения — до 3000 метров.

«Она видит все, что видишь ты. У нее есть две камеры», — рассказал оператор БПЛА Матвея Ряповов.

Матвей Ряповов уже освоил новое оружие. Пользоваться не сложно. Внутри — искусственный интеллект. После того как цель зафиксирована с помощью двух камер — летит самостоятельно, любые помехи — не преграда.

Хорошее дополнение ко всем остальным средствам противовоздушной обороны. Отказываться от уже проверенных ружья, пулемета или ПЗРК типа «Игла» никто не собирается. Баталии в небе с каждой неделей становятся все активнее и изощреннее. Количество вылетов также растет.

Работают бойцы отдельной роты беспилотных систем 27-й дивизии группировки «Центр». Каждый вылет приносит противнику проблемы. Камеры с высоким разрешением съемки, дальность полета фиксируют все передвижения врага.

«Сейчас мы находимся в районе работы, проводим воздушную разведку. Самое интересное, что было, это мы уничтожили колонну противника, которая выдвигалась на штурм наших позиций», — рассказал оператор БПЛА группировки «Центр» Андрей Ермаков.

А после данные передали артиллерии и расчетам ФПВ. Техника, в итоге, уничтожена, успела отступить только часть колонны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.