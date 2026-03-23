Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут третьего ребенка

Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк, ждут третьего ребенка. Об этом сообщили сами супруги на своих страницах в социальных сетях.

«В нашей семье скоро появится новый человечек, и наши сердца переполняет радость и гордость. Мы снова в предвкушении этого невероятного путешествия, которое дарит нам безграничную любовь и наполняет нашу жизнь новым смыслом… Мы не просто ждем ребенка, мы с трепетом готовимся к тому, чтобы подарить еще одну уникальную душу этому миру. Мы предвкушаем новые открытия, новый смех, новые объятия, новые истории, которые будут написаны нашими общими днями», — написали Сарик и Лиза.

Они отметили, что с рождением малыша приобретут официальный статус многодетной семьи. Это станет для них символом любви, сплоченности и умения совместно преодолевать трудности.

Андреасян и Моряк не скрывают своей радости, прямо пишут, что счастливы и с нетерпением ждут появления наследника на свет.

Семья уже воспитывает двоих дочерей: Элизабет, которая родилась в 2023 году, и Шарлиз, появившуюся на свет в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сарик Андреасян относится к своей супруге на съемочной площадке как к коллеге. Он заявил, что там нет мужа и жены — есть актер и режиссер, профессионалы своего дела, которые должны оставлять все личное за пределами работы.

