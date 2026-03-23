«Сама все умею»: чему научились участники «ТопФеста» благодаря блогерству

Блогерство помогло участникам «ТопФеста» освоить целый ряд навыков

На петербургской площадке фестиваля «ТопФест» собрались 30 топовых детских блогеров с совокупной аудиторией больше 50 миллионов человек. Среди них как состоявшиеся кумира поколения альфа, так и и те, кому едва исполнилось десять лет.

Юные цифровые звезды отмечают: телефон и работа с ним — не просто игра, а реальный способ освоить новые навыки — монтаж, мастерство сценариста и режиссера.

«Для меня блогерство дало максимальное количество навыков. Потому что я теперь и режиссер, и сценарист, и сама все умею», — отмечает блогер Steshok.

«ТопФест» — флагманский проект Института поддержки детского блогинга. Он борется с распространенным стереотипом, что соцсети влияют на подрастающее поколение исключительно отрицательно.

12 июня «ТопФест» соберет «Лужники». Далее пройдет федеральный тур по 15 городам России.

Ранее 5-tv.ru писал, что фестивалю «ТопФест» удалось установить рекорд России по хэштегам — более 30 миллионов просмотров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.