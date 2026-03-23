Путин: в России выросли объемы добычи полезных ископаемых

Александра Якимчук
Глава государства прокомментировал динамику ряда показателей экономики.

В январе 2026 года в России выросла добыча полезных ископаемых. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«На что хотел бы обратить внимание: прежде всего, низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей, собственно, для нас здесь нет ничего неожиданного, статистика это подтверждает. В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%, правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо вернуться на «траекторию устойчивого экономического роста». Для этого нужно замедлить инфляцию и стабилизировать рынок труда. Показатель безработицы в первом месяце 2026 года осталась на низком уровне — 2,2%. К тому же растут потребительские доходы, а инфляция не поднимается ниже 6%. Все это положительные результаты.

«Важные условия уверенного роста — это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования. И, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российской экономике удалось добиться впечатляющих результатов, несмотря на турбулентные изменения и внешнее давление. В РФ смогли достигнуть макроэкономической устойчивости после снижения инфляции и ускоренного экономического роста.

