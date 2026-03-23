«Нелюди или весеннее обострение»: психолог о тех, кто считает Лерчек симулянткой

Психолог Прель назвала нелюдями тех, кто считает блогера Лерчек симулянткой

Те, кто не верит в болезнь блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) — нелюди. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила психолог Светлана Прель на съемках драмеди «Блогерша».

«Вот те люди, я бы их назвала нелюди, которые думают, что она все это придумала, что это реалити, что она снимает, изображает, деньги хочет получить. <…> Какое реалити? Вы думаете своей головой? Такое серьезное заболевание. Она пытается выкарабкаться из этого, и вы еще такие вещи пишете. Я иногда просто удивляюсь. У людей либо весеннее обострение, которое не заканчивается никогда, либо это правда какие-то нелюди» — прокомментировала Прель.

Специалист подчеркнула, что людям в сложной период жизни очень важна поддержка, простые добрые слова. Это позволяет почувствовать, что со своей бедой человек остался ни один на один. Психолог уверена, что до Лерчек подобные сообщения обязательно дойдут.

Прель призналась, что и сама посочувствовала на себе силу подобной эмоциональной поддержки, после того, как ушел из жизни близкий человек.

«Так совпало, что моя мама умерла на мой день рождения. И только был пост про день рождения, и тут же я написала: „Пожалуйста, хочу тишины, мне ничего не нужно“. Какого же было мое удивление, я даже не ожидала. Я захожу и смотрю, сколько людей мне писало добрых слов. И я чувствовала на физическом уровне, как мне становилось легче справиться с этим горем. <…> И я нашла в себе силы встать и продолжить эту жизнь», — поделилась Прель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в суде подтвердили диагноз Лерчек: четвертая стадия рака желудка с метастазами. После этого с интернет-знаменитости был снят домашний арест. Блогер проходит интенсивное лечение в онкоцентре имени Блохина.

