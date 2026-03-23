Совпадение? В США начали таинственно пропадать ученые из одной отрасли

В США пропадают ученые, занятые в разработке передовых технологий

Ирландский журналист Чей Боуз заявил о необычной и настораживающей тенденции, связанной с представителями научного и оборонного сообщества в США. По его словам, за последние месяцы пропали или погибли несколько специалистов, занятых в разработке передовых технологий.

Как отметил обозреватель, речь идет о людях, работавших над перспективными проектами в области аэрокосмических двигателей, ракетных систем, физики плазмы и термоядерного синтеза. По его данным, случаи исчезновений и насильственной гибели начали фиксироваться с середины 2025 года.

Среди упомянутых инцидентов — убийство директора Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лоурейро. Он был застрелен у собственного дома в декабре прошлого года.

В феврале 2026-го аналогичная трагедия произошла с астрофизиком Карлом Грильмайром из Калифорнийского технологического института: ученого также убили возле его жилья.

Кроме того, летом 2025 года во время туристического похода бесследно исчезла аэрокосмический инженер Моника Хасинто Реза. Ее тело до сих пор не найдено. Позже стало известно о пропаже генерал-майора ВВС США в отставке Уильяма Нила Маккасланда.

Журналист обратил внимание на сходство обстоятельств некоторых случаев и на то, что исчезнувшие специалисты были связаны с разработкой прорывных технологий.

«Эти случаи демонстрируют жуткое сходство, особенно исчезновения Резы и Маккасланда во время походов, а также профессиональное совпадение в разработке высокоэффективных прорывных технологий. Все это — полные совпадения. Верно?» — написал Чей Боуз на своей странице в социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.