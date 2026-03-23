Собянин: новая школа искусств в Филимонковском районе откроется в сентябре

В Филимонковском районе Москвы завершилось строительство школы искусств площадью более восьми тысяч квадратных метров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX.

«Школа большая, она рассчитана на одновременное пребывание свыше 1,1 тысячи человек. А это значит, что еще больше ребят будут развивать свои таланты, заниматься творчеством и музыкой», — написал он в личном блоге.

Внутри обустроены классы скульптуры, живописи, хореографии и ритмики. Для музыкантов предусмотрены кабинеты фортепиано, струнных инструментов, а также хоровой и оркестровый залы.

В новой школе также создали два концертных зала на 547 и 87 мест и профессиональную студию звукозаписи. Кроме того, в помещениях установили современное музыкальное, акустическое и световое оборудование и создали усиленную звукоизоляцию.

Учреждение откроется уже в сентябре этого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.