«Грусть и благодарность»: семья Золотовицкого не смогла сдержать эмоций на церемонии премии «Ника»

Семья Золотовицкого не смогла сдержать эмоций на церемонии премии «Ника»

Семья заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого до сих пор не может отойти от его утраты. Посмертно врученная деятелю искусств премия «Ника» вызвала у них и грусть, и благодарность. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказали сыновья Золотовицкого Александр и Алексей на 39-й церемонии награждения лауреатов кинопремии «Ника» в театре имени Моссовета.

По словам младшего сына Алексея, все происходящее вокруг для них немного кажется абсурдным. Родным необычно все же видеть черно-белую фотографию главы их семьи и вместе с тем получать трогательные слова о нем как о человеке и выдающемся артисте.

«Говорят какие-то очень трепетные слова, те, которые бы хотелось о нем слышать. Поэтому, наверное, просто благодарность, хоть мы и в шоке», — поделился Александр.

Старший сын Алексей, в свою очередь, дополнил слова брата, отметив, что, конечно, они испытают благодарность за статуэтку, которая войдет в многочисленную коллекцию заслуг их отца. Тем не менее, она напоминает им больше об утрате Золотовицкого-старшего, которого семья потеряла два месяца назад.

«Грусть и благодарность. Мы, конечно, очень благодарны, просто для нас это настолько личная утрата, что мы смотрим на его портрет и ни о чем, кроме него, не можем думать. Его награда, конечно, для нас очень приятна», — сказал Алексей.

На протяжении всего пресс-подхода супруга, а теперь уже вдова Игоря Золотовицкого, актриса театра и кино Вера Харыбина, тихо плакала, стараясь сдерживать слезы и не показывать их публике. Утрата любимого мужа для нее — большой удар, и говорить что-либо о нем и о его заслуженной премии у артистки просто не хватало сил. Больно. Тяжело.

В конце интервью семья поспешила на воздух, чтобы успокоиться. Слезы так и брызнули из глаз Веры Харыбиной. Она не хотела их показывать никому, но боль была видна в каждой черточке ее лица.

Смерть Игоря Золотовицкого

Заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ, актер и педагог Игорь Золотовицкий умер 14 января на 65-м году жизни. Театру он посвятил 40 лет, 13 из которых стоял во главе легендарной Школы-студии. Последние полгода своей жизни артист сильно болел, поэтому спектакли с его участием отменили по состоянию здоровья. Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Интерес к театру проявился у него еще в подростковом возрасте. Первая попытка его поступления в театральный вуз в Москве оказалась неудачной, после чего он некоторое время работал на авиаремонтном заводе. В 1979 году ему удалось поступить в Школу-студию МХАТ, которую он окончил в 1983 году.

После выпуска Золотовицкий был принят в труппу МХАТ, а позднее остался в коллективе театра под руководством актера и режиссера Олега Ефремова. За годы службы он сыграл десятки ролей, был задействован в знаковых спектаклях и продолжал выходить на сцену до последних лет.

Помимо театра, Игорь Золотовицкий активно работал в кино и на телевидении. Он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, а также вел документальные проекты. Значительную часть жизни Золотовицкий посвятил педагогике. Он преподавал актерское мастерство, руководил Центральным домом актера и занимал административные должности в МХТ имени Чехова.

По словам учеников и выпускников Школы-студии МХАТ, с уходом Игоря Золотницкого они осиротели. Церемония прощания состоялась в Московском художественном театре имени Чехова — сцене, с которой была тесно связана большая часть творческой биографии Золотовицкого.

