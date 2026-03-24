«Порыться в чужом белье»: Ярмольник объяснил, почему зрители выбирают телевидение, а не кино

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 126 0

За последние 25-30 лет у зрителей кардинально поменялся вкус.

Леонид Ярмольник: бытовые сцены на телевидении изменили вкус зрителя в кино

За последние 25-30 лет у кинозрителей кардинально изменился вкус. И причина тому — дешевые бытовые сцены, которые транслирует телевидение. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил актер Леонид Ярмольник на 39-й церемонии награждения лауреатов кинопремии «Ника» в театре имени Моссовета.

«Кино снимается сегодня… даже дело не в „быстро“, а вкусы меняются. Вообще за последние 25-30 лет изменился вкус зрителей. Но я думаю, что это не столько кино виновато, сколько виновато телевидение», — рассказал он.

По словам артиста, телевидение пытается угодить зрителю, поэтому и показывает обилие постельных сцен, драм и любовных отношений. Ярмольник назвал причину, из-за которой, по его мнению, у людей появился интерес «порыться в чужом белье».

«Я думаю, из-за того, что людям очень хочется узнать, как живут другие. Может быть, в этом есть момент бестактности и плохого воспитания, может быть, зависть», — резюмировал актер.

До этого Ярмольник назвал ушедшую легенду советского кино Веру Алентову абсолютным классиком. Он отметил, что картина «Москва слезам не верит» — это magnum opus. По словам актера, он поддерживал с ней общение всю жизнь.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
4:35
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН
4:24
Метеор озарил небо США и Канады

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео