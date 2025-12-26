«Она абсолютный классик»: Ярмольник о Вере Алентовой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

По мнению актера, народной артистке не стоило ходить на панихиду.

Как Ярмольник относится к умершей Вере Алентовой

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Вера Алентова

Леонид Ярмольник заявил, что Вере Алентовой не стоило ходить на панихиду

Покойной народной артистке РФ Вере Алентовой не стоило посещать панихиду в Театре имени Маяковского. Об этом заявил актер Леонид Ярмольник в беседе с RTVI.

«Наверное, не надо было ходить на панихиду. Из-за волнения, возможно, все это и произошло», — сказал звезда театра и кино, комментируя скоропостижную кончину Алентовой.

Умершую легенду советского кино ее коллега по творческому цеху назвал абсолютным классиком, отметив в качестве ее magnum opus картину «Москва слезам не верит». Артист рассказал, что поддерживал общение с ней всю жизнь.

Ярмольник отметил интеллигентность, ум и тактичность Алентовой. По его словам, актриса никогда не изображала недоступную знаменитость, вела себя демократично и открыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Алентова скоропостижно скончалась на панихиде в Театре имени Маяковского, куда она приехала проститься с партнером по фильму «Зависть богов», народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ей было 83 года.

Близнецы на гребне перемен: подробный гороскоп на 2026 год

