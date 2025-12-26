«Она абсолютный классик»: Ярмольник о Вере Алентовой

По мнению актера, народной артистке не стоило ходить на панихиду.
Леонид Ярмольник заявил, что Вере Алентовой не стоило ходить на панихиду
Покойной народной артистке РФ Вере Алентовой не стоило посещать панихиду в Театре имени Маяковского. Об этом заявил актер Леонид Ярмольник в беседе с RTVI.
«Наверное, не надо было ходить на панихиду. Из-за волнения, возможно, все это и произошло», — сказал звезда театра и кино, комментируя скоропостижную кончину Алентовой.
Умершую легенду советского кино ее коллега по творческому цеху назвал абсолютным классиком, отметив в качестве ее magnum opus картину «Москва слезам не верит». Артист рассказал, что поддерживал общение с ней всю жизнь.
Ярмольник отметил интеллигентность, ум и тактичность Алентовой. По его словам, актриса никогда не изображала недоступную знаменитость, вела себя демократично и открыто.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Алентова скоропостижно скончалась на панихиде в Театре имени Маяковского, куда она приехала проститься с партнером по фильму «Зависть богов», народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ей было 83 года.
