Коптер вместо трактора: фермер в Турции взмыл в воздух, чтобы не вязнуть в грязи

Турецкий фермер пролетел над полем с помощью дрона

В Турции фермер нашел экстремальный способ пересекать затопленные рисовые поля. Вместо того, чтобы вязнуть в грязи, он взмыл в воздух. А помог ему в этом сельскохозяйственный дрон.

Он вообще-то предназначен для распыления удобрений, но находчивого турка это не смутило. Как выяснилось, коптер оказался достаточно мощным, чтобы без проблем нести человека крепкого телосложения. Не исключено, что этому примеру вскоре последуют и другие фермеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в индийском округе Самбхал фермеры начали переодеваться в медведей и имитировать рычание, чтобы защитить урожай картофеля от диких обезьян.

К необычному методу аграрии прибегли после того, как традиционные способы отпугивания — метлы, барабаны, кастрюли и пугала — перестали действовать. Обезьяны уничтожали не только картофель, но и посадки клубники, а иногда проникали в дома и опустошали холодильники. Идея использовать костюмы основана на врожденном страхе приматов перед крупными хищниками, в частности перед медведями. Увидев на поле человека в лохматом костюме, стаи предпочитают спасаться бегством и долго не возвращаются.

