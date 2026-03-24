Отчим-садист: инвалид-колясочник жестоко избил битой своего пасынка

Дарья Орлова
Суд вынес приговор в отношении мужчины.

В Видном Московской области суд вынес решение по делу о жестоком обращении с ребенком. Инвалид-колясочник Василий Васин признан виновным в избиении пасынка и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Сожительницу мужчины Елену Ромащенко также признали виновной. Ей предстоит провести семь лет в исправительном учреждении общего режима.

Следствие установило, что летом 2025 года отчим избил мальчика бейсбольной битой. Более того, он заставил сестру ребенка снять происходящее на видео, после чего разместил запись в социальных сетях.

Уголовное дело возбудили после того, как пострадавший рассказал о систематических истязаниях. В ходе проверки выяснилось, что к жестокому обращению могла быть причастна и мать детей.

После получения информации о насилии органы опеки изъяли несовершеннолетних из семьи. Их направили в медицинское учреждение для обследования и оценки состояния здоровья.

Женщину вскоре задержали и заключили под стражу. В марте государственный обвинитель просил назначить мужчине 16 лет колонии, однако суд определил более мягкий срок наказания.

Последние новости

5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России
4:35
В Иране заявили об ожидании «твердой позиции» от членов СБ ООН

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео