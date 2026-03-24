Отчим-садист: инвалид-колясочник жестоко избил битой своего пасынка

В Подмосковье инвалида-колясочника, избившего пасынка, приговорили к 14 годам

В Видном Московской области суд вынес решение по делу о жестоком обращении с ребенком. Инвалид-колясочник Василий Васин признан виновным в избиении пасынка и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Сожительницу мужчины Елену Ромащенко также признали виновной. Ей предстоит провести семь лет в исправительном учреждении общего режима.

Следствие установило, что летом 2025 года отчим избил мальчика бейсбольной битой. Более того, он заставил сестру ребенка снять происходящее на видео, после чего разместил запись в социальных сетях.

Уголовное дело возбудили после того, как пострадавший рассказал о систематических истязаниях. В ходе проверки выяснилось, что к жестокому обращению могла быть причастна и мать детей.

После получения информации о насилии органы опеки изъяли несовершеннолетних из семьи. Их направили в медицинское учреждение для обследования и оценки состояния здоровья.

Женщину вскоре задержали и заключили под стражу. В марте государственный обвинитель просил назначить мужчине 16 лет колонии, однако суд определил более мягкий срок наказания.

