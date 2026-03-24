Недвижимость с сюрпризом: мужчина купил дом и нашел в нем человеческие останки

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

К осмотру места происшествия привлекли детективов и кинологов.

Мужчина купил дом и нашел в нем труп человека

WDIV: мужчина купил дом и нашел в нем человеческие останки

В американском штате Мичиган сделка по приобретению жилья обернулась для местного жителя кошмаром. Мужчина обнаружил в купленном доме человеческие останки. Об этом сообщил телеканал WDIV-TV.

По данным телеканала, мужчина, который недавно стал владельцем дома, отправился осматривать новую территорию. Во время проверки хозяин жилища наткнулся на труп.

Не став разбираться самостоятельно, мужчина вызвал полицию. Приехавшие стражи порядка провели детальный осмотр участка.

К работе привлекли детективов и кинологов со специально обученными собаками. В ходе проверки выяснилось: опасения владельца подтвердились — останки действительно принадлежат человеку.

Сейчас следователям предстоит разобраться, как и когда труп оказался на частной территории. У правоохранителей пока нет подозреваемых и свидетелей, которые могли бы пролить свет на произошедшее. Расследование продолжается.

Установить личность погибшего и обстоятельства его смерти предстоит в ближайшее время в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

