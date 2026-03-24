Сметают продукты и бензин: как в мире усугубляется топливный кризис

Эфирная новость 88 0

В Австралии заканчивается горючее, в Великобритании вводят ограничения на продажу топлива.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ye Myo Khant; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На сотнях заправках в Австралии закончился бензин

На фоне продолжающихся боевых действий усугубляется топливный кризис в мире. На сотнях автозаправок Австралии не осталось бензина. Кроме этого, люди в панике сметают все и с полок продуктовых магазинов. Опустевшие стеллажи сейчас главный тренд местных социальных сетей.

В Великобритании все настолько серьезно, что власти вводят ограничения на продажу топлива фермерам. Лимиты на дизель для сельскохозяйственной техники уже действуют в нескольких районах, хотя сейчас начинается время полевых работ.

Гигантские очереди выстроились на заправках в Бангладеш. Там прогнозируют, что возможно все АЗС скоро закроются из-за дефицита топлива.

Под ударом оказался общественный транспорт в Южной Корее. Ради экономии власти сокращают количество дизельных автобусов на маршрутах.

Война в Иране привела к резкому скачку цен на нефть и газ на мировых рынках. Несмотря на усилия США и союзников стабилизировать ситуацию, стоимость эталонной североморской Brent за неделю поднялась с 103 до 109,9 доллара за баррель, а в отдельные дни достигала 119 долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

