Нефть и газ дорожают на глазах: как война в Иране бьет по мировому энергорынку

EADailу: война в Иране бьет по мировому энергорынку

Боевые действия на Ближнем Востоке затронули ключевые объекты нефтегазовой инфраструктуры региона. Западные страны пытаются сгладить последствия, но Тегеран отвечает на каждый шаг своими мерами, вынуждая США и Израиль расплачиваться за эскалацию. Главный вопрос теперь — чьих ресурсов хватит надолго. О том, как меняется энергорынок, рассказало EADaily.

Нефть

Третья неделя конфликта в Иране принесла новые цены на нефть. Они продолжают расти, несмотря на попытки Вашингтона и союзников их сбить.

Стоимость эталонной североморской Brent за неделю поднялась с 103 до 109,9 доллара за баррель. В отдельные дни нефть поднималась и до 119 долларов, но пока не может закрепиться на этом уровне.

Американские власти уже обозначили план действий: снятие санкций с иранских грузов, по словам министра энергетики США Криса Райта, позволит направить сырье в Азию в течение трех-четырех дней. Параллельно страны Международного энергетического агентства готовятся выбросить на рынок 400 миллионов баррелей из стратегических резервов.

К обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив присоединятся Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония. Израиль, в свою очередь, заявил, что больше не будет наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре, чтобы не провоцировать ответные атаки на объекты соседей.

Однако, как отмечает глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен, рассчитывать на быстрое возвращение цен к прежним уровням не приходится: инфраструктурные мощности уже получили серьезные повреждения.

Глава МЭА Фатих Бироль в интервью Financial Times предупредил, что восстановление поставок из Персидского залива может растянуться на полгода. Рынок явно недооценивает глубину сбоев.

Самая острая ситуация сейчас складывается на рынке нефтепродуктов. Цена дизельного топлива в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тонну. Для сравнения: даже в 2022 году этот показатель не поднимался выше 1230 долларов.

Газ

Стоимость газа тоже демонстрирует уверенный рост. За неделю контракты на месяц вперед на бирже TTF подорожали с 605 до 721 доллара за тысячу кубометров — это почти в два раза больше, чем три недели назад.

Ключевым фактором скачка стала атака на катарские заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Две технологические линии суммарной мощностью 18 миллиардов кубометров в год выведены из строя. Их восстановление, по данным Qatar Energy, займет до пяти лет.

Сокращение предложения на рынке СПГ уже привело к тому, что цены на следующую зиму в Европе почти сравнялись с текущими.

При этом Еврокомиссия не намерена пересматривать планы по отказу от российского газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что никаких изменений в график не вносится. Первый этап запрета вступает в силу уже в апреле — тогда прекратятся закупки российского СПГ по краткосрочным контрактам.

