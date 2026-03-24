В Калининградской области расширят центр реабилитации для участников СВО

Эфирная новость 79 0

Глава региона рассказал президенту и о других мерах поддержки бойцов спецоперации и их семей.

Фото, видео: правительство Калининградской области; 5-tv.ru

В Калининградской области почти в два раза увеличили финансирование поддержки участников специальной военной операции. О мерах помощи бойцам и членам их семей Владимиру Путину доложил губернатор региона.

Алексей Беспрозванных рассказал, что более 80% военнослужащих, которые вернулись домой к мирной жизни, уже нашли работу. Кроме того, местные власти планируют расширить центр медицинской реабилитации для участников СВО.

Отдельное внимание уделили вопросам здравоохранения, и в первую очередь — оснащению скорой помощи.

«Нужно обратить особое внимание на укомплектованность бригад скорой помощи», — подчеркнул Владимир Путин.

«Да. По укомплектованности бригад скорой помощи. В 2024 году, как только приехал в регион, сразу обратил на это внимание. За 2025 год своим решением выделил, специально повысил заработную плату, укомплектовали мы бригады на 46 человек.

Но, кроме того, есть еще один важный момент: помимо укомплектования — это сами „скорые помощи“, то есть обновление подвижного состава. За два года хочу, чтобы мы полностью обновили весь подвижной состав. Обязательно уделяем этому внимание», — ответил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Также на встрече обсудили вопросы промышленности, сельского хозяйства, образования и транспортной системы региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео