Число пострадавших в результате тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113 человек

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

По всему острову эвакуировали 14,6 тысячи жителей.

Пострадавшие из-за тайфуна «Бави» на Тайване: новости

Фото: www.globallookpress.com/Yu-Tzu Chiu

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Тема:
Тайвань Погода

Количество пострадавших в результате тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113 человек. Об этом сообщило издание Taipei News со ссылкой на Центр чрезвычайных операций (CEOC).

«Тайфун „Бави“ обрушился вчера на Тайвань, ранив 113 человек, властям пришлось провести эвакуацию 14,6 жителей», — написали в публикации.

Из-за буйства стихии отключено электричество в 234481 домохозяйстве по всей стране. Большая часть травм у местного населения связана с падением с мотоциклов или велосипедов — их сбивает сильными порывами ветра на скользких дорогах. Сообщений о погибших и ранений по состоянию на ночь с 11 на 12 июля не сообщалось.

По всему Тайваню эвакуировали 14,6 тысяч человек, из них 5,18 в уезде Хуалянь, 2,9 в Тайчжуне, 1,7 в Нью-Тайбэе, 1,67 в Гаосюне и 1,49 в уезде Синьчжу. Также по состоянию на 21:00 по местному времени 11 июля еще 763 человека ожидали эвакуации по всей стране.

По данным синоптиков, «Бави» может оказаться самым сильным тайфуном из тех, что обрушивались на Тайвань за последние 40 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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