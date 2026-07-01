Совещание Совбеза посвятили развитию Калининградской области

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

Президент России Владимир Путин выслушал с докладом заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Быркин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

«Начнем с именно социальных вопросов, вопросов социальной политики», — открыл заседание президент.

Первым докладчиком стала Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Ранее президент обсуждал с постоянными членами Совбеза вопросы внешней политики. Совещание носило оперативный характер. В частности, с докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Какие именно вопросы обсуждались на совещании, не раскрывалось.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Также к совещанию присоединились министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

14:53
«Всем хочется любви»: Прохор Шаляпин рассказал о сексе ради успеха
14:50
В офисе Германского футбольного союза идут обыски по делу о коррупции
14:49
Сгорела беременной заживо на глазах у съемочной группы: последний дубль актрисы Инны Бурдученко
14:45
Совещание Совбеза посвятили развитию Калининградской области
14:38
Трамп принес соболезнования в связи со смертью солиста Village People Уиллиса
14:34
«Рана открыта»: Бузова рассказала о тяжелом восстановлении после травмы

Сейчас читают

Адвокат Лерчек прокомментировал иск блогера против Кушанашвили
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Больничные по-новому: как с 1 июля изменился расчет выплат
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео