Какие востребованные профессии можно получить в московских колледжах

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Многие студенты таких образовательных учреждений устраиваются на работу по специальности еще до получения диплома.

В московских колледжах можно получить востребованную специальность и начать работать по профессии, еще будучи студентом. О том, каких специалистов готовят столичные учреждения среднеспециального образования, рассказали на портале mos.ru.

В Московском государственном образовательном комплексе (МГОК) готовят учащихся по одним из самых востребованным профессиям на столичном рынке труда. Например, «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Монтаж и ремонт промышленного оборудования», «Электромонтаж», «Слесарь-сборщик авиационной техники» «Металлообработка» и «Фармацевтика».

Погружение в будущую профессию у студентов начинается с первого курса. При этом каждая специальность в машиностроении включает от трех до пяти рабочих профессий. К тому же колледж входит в особую экономическую зону «Технополис Москва», который оснащен всем необходимым оборудованием.

Также это образовательное учреждение сотрудничает более чем с 350 предприятиями.

Московский технологический колледж имени И. А. Лихачева — одно из ведущих мест по подготовке специалистов для транспорта и промышленности столицы. Здесь обучают таким профессиям, как токарь-универсал, сварщик, автомеханик, логист, оператор и наладчик станков с числовым программным управлением.

Кроме того, студенты, осваивающие направление «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» учатся работать не только с классическими автомобилями, но и электротранспортом.

В колледже также есть образовательные программы, реализовывающиеся совместно с работодателями. А со второго курса студенты могут перейти на индивидуальный учебный план, что позволят совмещать работу с получением образования. Успешно трудоустраиваются 98% выпускников этого учреждения.

Технологический колледж № 21 готовит специалистов креативных индустрий, тут открыты такие направления, как графический дизайн, реклама, дизайн (по отраслям) и социально-культурная деятельность.

Это образовательное учреждение также активно сотрудничает со столичными компаниями. Студенты имеют возможность проходить практику и участвовать в разных проектах. Многие учащиеся еще до получения диплома начинают работать по специальности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве инженерные классы открыты уже в 207 школах, в которых обучается 12 тысяч старшеклассников. Это почти в три раза больше, чем в 2015 году, когда стартовала такая программа.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Из чудовища в красавицу: женщина шесть лет держала в заточении и уродовала свою дочь
17:24
На Пхукете в аварии с микроавтобусом погибла гражданка Узбекистана
17:18
НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу в Рас-Таннуре
17:15
Жуткая находка: женщину расчленили и разложили по чемоданам в Красногорске
17:14
Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России
17:13
Машина мечты обернулась долгом: россиянину насчитали утильсбор в 1,3 миллиона

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео