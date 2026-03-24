Молоко против лишнего веса: как кальций защищает обмен веществ

Молочная диета снижает риск нарушения обмена веществ

Увеличение доли молочных продуктов и кальция в ежедневном рационе способствует существенному снижению риска развития метаболического синдрома у взрослых людей. Об этом сообщает научный журнал Nutrients.

Под метаболическим синдромом медики понимают опасную совокупность факторов, среди которых избыточная масса тела, повышенное артериальное давление и критические нарушения углеводного обмена.

Исследователи проанализировали данные десятков научных работ, чтобы подтвердить благотворное влияние определенных пищевых привычек на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

В ходе масштабного метаанализа специалисты изучили результаты 24 независимых исследований, посвященных связи между диетой и распространенностью эндокринных патологий.

Эксперты сравнивали показатели здоровья в группах испытуемых с максимально высоким и крайне низким уровнем потребления кальция. Выяснилось, что при достаточном количестве этого микроэлемента в меню вероятность возникновения метаболических сбоев падает на 15 процентов.

Если же рассматривать именно молочные продукты, то защитный эффект оказывается еще более выраженным: угроза здоровью сокращается примерно на 22 процента по сравнению с теми, кто игнорирует данные позиции в своем рационе.

Дополнительно в научной работе отмечается, что у любителей молока и творога наблюдаются более стабильные показатели сахара в крови и нормальный липидный профиль. Однако авторы статьи делают важную оговорку: проведенные изыскания носят исключительно наблюдательный характер.

На данный момент нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что существует прямая причинно-следственная связь, хотя корреляция прослеживается достаточно четко.

Ранее представители научного сообщества также упоминали, что для снижения уровня концентрации вредного холестерина в организме можно рассмотреть вариант замены обычного животного молока на растительный напиток из овса. Тем не менее классические молочные продукты остаются лидерами в вопросах комплексной поддержки нормального обмена веществ.

