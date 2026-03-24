Разработанную в России автономную маршрутку с ИИ протестируют на Алтае

Мария Гоманюк

Транспорт проходит маршрут с соблюдением правил дорожного движения. Главная цель его внедрения — частично решить проблему нехватки водителей.

Как работает автономный транспорт в России

Фото: Navio

Технологическая компания Navio проведет испытания автономного шаттла на курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Об этом 5-tv.ru сообщили в компании.

Тесты будут направлены на проверку работы системы автопилота на базе искусственного интеллекта (ИИ) в условиях реального дорожного движения. В ходе испытаний разработчики проверят сценарии взаимодействия беспилотного транспорта с другими участниками движения. Выбор площадки обусловлен сложным рельефом местности, в котором много подъемов и спусков, а также переменчивыми погодными условиями. Это позволит проверить систему в различных ситуациях.

В компании отметили, что шаттл рассчитан на восемь пассажиров и оборудован креплениями для горнолыжного снаряжения. Внутри есть адаптивные системы освещения и климат-контроля, которые автоматически подстраиваются под внешние условия. Также в них работает функция изменения уровня пола на остановках для удобства посадки и высадки.

При этом транспортное средство проходит маршрут с соблюдением правил дорожного движения, обеспечивая плавность и точность маршрута. Внедрение таких решений, как предположили в компании, поможет повысить безопасность на дорогах, а также частично решить проблему нехватки водителей и сделать маршруты более гибкими.

Развитие беспилотного транспорта в России поддерживается на государственном уровне. До этого в стране продлили действие экспериментального правового режима до 2028 года, который позволяет использовать высокоавтоматизированные транспортные средства на дорогах общего пользования, в том числе без присутствия водителя в салоне.

