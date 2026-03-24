«Работали вслепую»: Дусмухаметов о пользе Российского рейтинга сериалов

Продюсер вспомнил, как приходилось действовать до появления объективных метрик.

Продакшн-студии долгое время работали без объективных данных о реальном интересе аудитории. Появление Российского рейтинга сериалов, разработанного «Медиалогией», изменило ситуацию. Об этом «Известиям» рассказал продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

Он признался, что раньше получить достоверную информацию было почти невозможно. В лучшем случае приходилось полагаться на неофициальные источники, которые обычно выдавали одну из трех оптимистичных оценок: все хорошо, очень хорошо или очень-очень хорошо. Альтернативным способом измерения успеха в те времена, по словам Дусмухаметова, было наблюдение за продажами дисков на «Горбушке».

Новый рейтинг, считает продюсер, отражает прежде всего зрительскую любовь и является формой голосования аудитории. Приятным фактом для него стало попадание в топ-20 проекта «Универ», где он выступил продюсером. По его мнению, главное мерило успеха — это когда о сериале говорят.

Компания «Медиалогия» ранее опубликовала Российский рейтинг сериалов, представив топ-100 самых популярных проектов 2025 года. Методика расчета рейтинга основывается на 19 параметрах, включая поисковые запросы, фактическое время просмотра на ТВ и онлайн-платформах, а также активность обсуждений в социальных сетях.

