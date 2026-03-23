Сдала в детский дом? Ольга Кузьмина ответила на вопросы о 12-летнем сыне

Ольга Кузьмина: мой сын сам решает, хочет ли фотографироваться для соцсетей

Актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», осенью 2023 года родила второго ребенка — дочь Миру-Марию. Сейчас артистка активно делится в соцсетях снимками с малышкой, но подписчиков заинтересовало, почему на фотографиях почти не видно ее 12-летнего сына Гордея от предыдущих отношений, сообщает 7Дней.ru. Некоторые даже предположили, что она могла отказаться от него.

«Стоит мне поделиться контентом с дочкой, сразу же прилетают вопросы: „А где сын, сдала его в детский дом?“ Пришло время признаться», — написала Кузьмина.

Кузьмина решила ответить на неудобные вопросы. В своем блоге она подчеркнула, что сыну уже 12 лет, и он не обязан находиться рядом с ней круглосуточно. Подросток сам решает, хочет ли он появляться в кадре. Иногда семья путешествует без него, но это не означает, что его бросают.

По словам актрисы, у мальчика насыщенная жизнь: он проводит время с друзьями, а на выходных и каникулах предпочитает быть с отцом.

«У нас в семье все происходит по взаимному согласию», — написала Кузьмина.

В подтверждение актриса выложила совместный снимок, на котором они с сыном счастливо улыбаются в салоне самолета.

